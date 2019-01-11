В Саратове адвокат-мошенник вернул деньги обманутому пенсионеру

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-11T12:16:58+03:00

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего члена адвокатской палаты Саратовской области. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, в ноябре 2018 года мужчина потребовал от 62-летнего клиента 200 тыс. рублей. За эту сумму уголовное дело в отношении пенсионера должны были закрыть. На самом деле адвокат не собирался давать взятку, а хотел положить деньги в карман.

Пенсионер заподозрил неладное и сообщил об этом в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Днем 30 ноября 2018 года адвокат получил деньги от доверителя. После этого его задержали сотрудники областного УФСБ.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Следователь подал ходатайство, чтобы наложить на адвоката штраф.