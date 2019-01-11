Саратовцы спасают свои машины от сосулек листами фанеры

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-11T11:57:36+03:00

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Жителям Саратова приходится подручными средствами защищать свои автомобили от падающих сосулек.

В группе «Типичный Саратов» появилось фото автомобиля, который сверху и с боков плотно закрыт листами фанеры, пластика и другими материалами.

Машина стоит на пересечении улиц Лермонтова и Первомайская. При этом очевидцы сообщили «КП-Саратов», что таким же образом от сосулек пытаются спасти свое имущество граждане в других районах, например, возле гостиницы «Словакия».

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