Руководителя саратовской фирмы обязали выплатить 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-11T10:38:45+03:00

Также прекращено производство по делу о банкротстве ООО «РК-Нефть»

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В Саратове бывшего руководителя ООО «Русский Клуб-Нефть» Людмилу Токареву обязали выплатить 18 млн рублей в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

- С заявлением о привлечении к выплате в суд обратилась конкурсный управляющий дела о банкротстве компании. В марте 2018 года Арбитражный суд признал наличие оснований для этого и приостановил производство до момента продажи имущества и расчета с кредиторами. В декабре заявление удовлетворили и Токареву привлекли к ответственности по обязательствам, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

Также суд определил частичную процессуальную замену взыскателя на правопреемников: ФНС России — 82,5 тыс. рублей, ООО «ЮА «Триада» — 2,9 млн рублей и арбитражный управляющий — 576,9 тыс. рублей.

Производство по делу о банкротстве ООО «РК-Нефть» прекращено.