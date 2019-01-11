Руководителя саратовской фирмы обязали выплатить 18 млн рублей
В Саратове бывшего руководителя ООО «Русский Клуб-Нефть» Людмилу Токареву обязали выплатить 18 млн рублей в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
- С заявлением о привлечении к выплате в суд обратилась конкурсный управляющий дела о банкротстве компании. В марте 2018 года Арбитражный суд признал наличие оснований для этого и приостановил производство до момента продажи имущества и расчета с кредиторами. В декабре заявление удовлетворили и Токареву привлекли к ответственности по обязательствам, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.
Также суд определил частичную процессуальную замену взыскателя на правопреемников: ФНС России — 82,5 тыс. рублей, ООО «ЮА «Триада» — 2,9 млн рублей и арбитражный управляющий — 576,9 тыс. рублей.
Производство по делу о банкротстве ООО «РК-Нефть» прекращено.