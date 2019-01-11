Председатель комитета по туризму сравнила зимний Хвалынск с Сочи летом

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:31:15+03:00

Она отметила, что отдыхать там дешево и удобно

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Сегодня, 11 января, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, посвященная отдыху на зимних праздниках.

На новогодние праздники Хвалынск посетило почти 70 тыс. человек. Национальный парк за новогодние каникулы посетило 10 тыс. человек.

По словам председателя комитета по туризму Виктории Бородянской, 1200 человек приняла турбаза Национального парка «Солнечная долина». Чтобы попасть туда, люди выкупали места уже с осени.

- Многие местные жители выбирают отдых в Саратовской области. Это дешевле, удобнее — сел в машину и поехал. Можно посетить в любой детский клуб, горнолыжный курорт Хвалынска. И все хорошего уровня, — сказала она.

По ее мнению, Хвалынск зимой — это как Сочи летом.

Виктория Бородянская сообщила, что 24 гостинцы получили «звезды».