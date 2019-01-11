Саратовец после массажа в салоне ограбил администратора

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:13:11+03:00

Он выхватил у нее из рук пятитысячную купюру

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова осудили 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже.

- Днем 1 декабря 2018 года мужчина пришел в массажный салон на Большой Казачьей улице. После оказанной услуги злоумышленник подошел к администратору для оплаты и увидел в ее руках пятитысячную купюру. Он выхватил деньги у девушки и убежал, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил гражданину наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.