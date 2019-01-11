Для замены аварийного водовода закроют участок улицы Черниговская

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:55:46+03:00

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В рамках инвестиционной программы ООО «КВС» приступает к перекладке магистрального водопровода d500 мм по улице Черниговская. Реконструкции подлежит участок водопроводных сетей от дома №10 до 1-го проезда Танкистов. В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен новый полиэтиленовой водовод протяженностью более 300 м.

Водовод по улице Черниговская — основная магистраль, снабжающая питьевой водой жилые застройки по проспекту Строителей и поселок Северный с населением 15 тыс. человек. Коммуникации были построены в 1971 году, сейчас их износ составляет порядка 90%. За три года здесь зафиксировано более 50 повреждений. Участок водосетей расположен под проезжей частью дороги, в результате утечек при повреждении трубопровода происходит подтопление части дороги, что приводит к образованию наледи в период отрицательных температур.

Учитывая значимость объекта в водоснабжении жителей микрорайона, было принято решение о незамедлительной перекладке водопровода. Новые сети будут выполнены из полимерных материалов, что гарантирует безаварийную эксплуатацию коммуникаций на срок не менее 50 лет.

Сложность строительства обуславливается тем, что трубопровод проложен под автомобильной дорогой, в связи с чем будет перекрыт участок проезжей части от 8-го Песочного проезда до 1-го проезда Танкистов на период с 12 по 25 января 2019 года. В ООО «КВС» просят автомобилистов заранее планировать объездной маршрут по соседним улицам.