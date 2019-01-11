Прокуратура обнаружила двухметровые снежные отвалы на улицах Духовницкого
В Духовницком районе Саратовской области прокуратура обнаружила неудовлетворительную уборку дорог от снега.
- На нескольких улицах поселка Духовницкое имеются снежные валы, которые затрудняют обзор водителям и провоцируют ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Кроме того, был найден ряд других нарушений при благоустройстве. В частности, не расчищен тротуар у школы имени Марчука. Другие тротуары поселка не посыпаны песком.
На улице Ленина возле магазинов высота снежных отвалов достигает 2 м. Крыши многоквартирных домов увешаны сосульками.
При этом отмечено, что администрация не предпринимает мер для уборки населенного пункта. В адрес главы Духовницкого района внесено представление.