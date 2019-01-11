2019-01-11T09:52:55+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила двухметровые снежные отвалы на улицах Духовницкого

Главе района внесено представление
Екатерина Семенова
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В Духовницком районе Саратовской области прокуратура обнаружила неудовлетворительную уборку дорог от снега.

- На нескольких улицах поселка Духовницкое имеются снежные валы, которые затрудняют обзор водителям и провоцируют ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Кроме того, был найден ряд других нарушений при благоустройстве. В частности, не расчищен тротуар у школы имени Марчука. Другие тротуары поселка не посыпаны песком.

На улице Ленина возле магазинов высота снежных отвалов достигает 2 м. Крыши многоквартирных домов увешаны сосульками.

При этом отмечено, что администрация не предпринимает мер для уборки населенного пункта. В адрес главы Духовницкого района внесено представление.

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