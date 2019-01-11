Пьяный ершовец украл у девушки сумку с парфюмом
Он также лишил ее паспорта, банковской карточки и кошелька
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Вчера, 10 января, в 02:35, полиция раскрыла кражу у 20-летней жительницы Ершова.
- По словам девушки, поздним вечером 9 января кто-то избил ее у дома №113 на Интернациональной улице и отобрал сумочку. В ней лежало самое необходимое — паспорт, банковская карта, кошелек черного цвета и флакон туалетной воды Aqualove, — рассказали «КП-Саратов» в областное ГУ МВД.
Предполагаемого вора нашли по приметам. Им оказался 33-летний пьяный ершовец.
На него заведено уголовное дело. Возможно, это будет его первый срок.
Решения суда мужчина ожидает под подпиской о невыезде.