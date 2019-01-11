В Пугачевском районе мужчина прикинулся инвалидом ради 342 тыс. рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 10 января, в Пугачевском районе возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя.

- С мая 2013 по июль 2017 года он предоставлял фиктивные справки об установлении инвалидности второй группы. Благодаря им местный житель получил пенсию — около 343 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

На мужчину заведено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.