2019-01-11T09:12:29+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе мужчина прикинулся инвалидом ради 342 тыс. рублей

Он предоставлял фиктивные справки
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 января, в Пугачевском районе возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя.

- С мая 2013 по июль 2017 года он предоставлял фиктивные справки об установлении инвалидности второй группы. Благодаря им местный житель получил пенсию — около 343 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

На мужчину заведено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.

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