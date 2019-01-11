2019-01-11T08:34:32+03:00
Общество

Учреждение Саратовской области оштрафовали за незаконную добычу песка

Оно промышляло этим без лицензии
Ольга Муравлёва
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Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» из Маркса Саратовской области оштрафовали за незаконную добычу песка.

- Организация промышляла этим на участке площадью 4 тыс. кв. м без разрешения и добыла 16 кубометров песка, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По данному факту Марксовская межрайонная прокуратура возбудила административное дело за пользование недрами без лицензии в отношении директора учреждения.

Управление Росприроднадзора по Саратовской области оштрафовало виновника на 30 тыс. рублей.

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