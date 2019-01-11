Мужчина украл из аптеки два тонометра
Ранее гражданин был неоднократно судим
В Саратове обокрали аптекуФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова ограбили аптеку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 4 января в 12:30 на улице Миллеровская.
По словам аптекаря, неизвестный гражданин тайно похитил два тонометра. Сумма ущерба превысила 4,2 тыс. рублей.
10 января подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель поселка Пристанное Саратовского района.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он дал признательные показания.