2019-01-11T08:40:20+03:00
Происшествия

Мужчина украл из аптеки два тонометра

Ранее гражданин был неоднократно судим
Екатерина Семенова
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В Саратове обокрали аптекуВ Саратове обокрали аптекуФото: Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова ограбили аптеку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 4 января в 12:30 на улице Миллеровская.

По словам аптекаря, неизвестный гражданин тайно похитил два тонометра. Сумма ущерба превысила 4,2 тыс. рублей.

10 января подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель поселка Пристанное Саратовского района.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он дал признательные показания.

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