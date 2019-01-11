2019-01-11T08:10:44+03:00
Общество

Около «Липок» в Саратове второй день не работают светофоры

Пешеходы перебегают перед машинами
Ольга Муравлёва
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В центре Саратова не работают светофорыВ центре Саратова не работают светофорыФото: Екатерина Семенова
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Около парка «Липки» в Саратове сегодня, 11 января, не работают светофоры на перекрестке улиц Соборная и Радищева во все стороны.

- Пешеходы вынуждены перебегать дорогу перед едущими машинами, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Пешеходы лавируют перед машинами Фото: Екатерина Семенова

Пешеходы лавируют перед машинамиФото: Екатерина Семенова

Стоит отметить, что сигнальные устройства не работали и вчера, 10 января.

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