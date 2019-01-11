В Саратове пассажиры толкали трамвай, чтобы доехать на работу [видео]

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:12:05+03:00

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В соцсетях опубликовано видео с толкающими трамвай жителями Саратова.

На этот раз 10 января вагон маршрута №3 встал на перекрестке Большой Горной и Большой Садовой, возле аграрного университета, у бизнес-центра «Навигатор»

Офисные работники из здания напротив запечатлели попытки пассажиров, которые вышли из вагона, столкнуть трамвай с места.

Напомним, 9 и 10 января сообщалось о постоянных сбоях в работе электротранспорта в областном центре.