Рецидивист из Аткарска пойдет за суд за желание убить приятеля на пляже

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:02:21+03:00

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Следователи Вольска завершили расследование в отношении 30-летнего ранее судимого жителя Аткарска. Его обвиняют в покушении на убийство товарища.

- Следствие считает, что вечером 15 сентября 2018 года мужчина отдыхал на берегу Волги в Вольске вместе с женой и еще двумя супружескими парами. Во время застолья пьяный злоумышленник начал злиться на товарищей, один из приятелей — 27-летний гражданин — упрекнул его и попросил успокоиться. Тогда рецидивист ударил его, между ними началась драка. В ходе потасовки более старший мужчина взял из своей машины складной нож и много раз ударил оппонента в грудь и спину, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Остальные члены компании успокоили буяна, а пострадавшему вызвали «скорую», которая спасла его.

Злоумышленник не признал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.