Яндекс: Саратов побагровел и встал

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:04:04+03:00

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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Саратове утром в пятницу, 11 января, снова сильно затруднено движение транспорта.

Кроме заторов в центре города, основными проблемными участками стали въезд в центр со стороны Заводского района, а также из Ленинского района через проспект 50 лет Октября и Шехурдина. Там многочисленные ДТП остановили движение и без того стесненное из-за неубранного снега.

В этом отношении несколько повезло мэру Саратова Михаилу Исаеву, который выехал утром из Ленинского района на трамвае маршрута №11. Впрочем, и на этом направлении серьезные заторы по улице Танкистов от перекрестка с Плодородной до Навашина.