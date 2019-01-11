2019-01-11T08:04:04+03:00
Общество

Яндекс: Саратов побагровел и встал

Утром в Саратове снова десятибалльные пробки, мэр едет на трамвае
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Пробки в Саратове 11 января снова достигли 10 баллов. Сервис Яндекс.ПробкиПробки в Саратове 11 января снова достигли 10 баллов. Сервис Яндекс.Пробки
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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Саратове утром в пятницу, 11 января, снова сильно затруднено движение транспорта.

Кроме заторов в центре города, основными проблемными участками стали въезд в центр со стороны Заводского района, а также из Ленинского района через проспект 50 лет Октября и Шехурдина. Там многочисленные ДТП остановили движение и без того стесненное из-за неубранного снега.

В этом отношении несколько повезло мэру Саратова Михаилу Исаеву, который выехал утром из Ленинского района на трамвае маршрута №11. Впрочем, и на этом направлении серьезные заторы по улице Танкистов от перекрестка с Плодородной до Навашина.

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