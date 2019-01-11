2019-01-11T07:49:42+03:00
Общество

Прокурор Саратовской области помог бизнесмену из Новых Бурас с возвращением долга

ИП поставлял продукты питания в образовательные учреждения, а они не отдавали ему деньги
Ольга Муравлёва
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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко помог индивидуальному предпринимателю из поселка Новые Бурасы в возвращении ему долга от школ.

- Бизнесмен обратился к Филипенко на личный прием и объяснил ситуацию. Оказалось, что образовательные учреждения районам не выплатили мужчине 216,8 тыс. рублей за поставки продуктов по 22 договорам, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство Новых Бурас после проверки внесло в адрес местного начальника управления образования представление. Задолженности перед ИП погасили.

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