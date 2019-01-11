В поселке Саратова столкнулись Ford и Lada Granta

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:20:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 10 января, на въезде в поселок Соколовый Саратова столкнулись Ford и Lada Granta.

- В ДТП пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Первую помощь им оказала реанимация облспаса, троих увезли в больницу, еще один от госпитализации отказался, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте работали инспекторы ГИБДД, они разберутся, кто виноват в аварии.