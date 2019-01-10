Панков приструнил словоблудие главы ОПы Ландо

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:17:37+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Ландо мне друг, но истина дороже. Давно знакомы с Александром Соломоновичем, поэтому имею право высказать несколько моментов. Конечно, дружба может говорить и о необъективности. Но более открыто, чем друг, думаю, никто не скажет.

Замечу, хорошо что о снегопаде мы узнали, вернувшись из южных краев. Скажу, негоже перебирать мэров ушедших. А поездки Исаева на городском транспорте приведу как положительный пример для всех. Вы, помню, сами говорили, что в 80-е годы только у секретаря горкома была личная машина. А теперь? Исаев живет в Заводском районе и в центр перебраться не хочет. Так что это не как вам до Волжской пешком можно дойти.

Вот и сам думаю, наверное, пока на общественном транспорте поеду. Исаеву тяжело. Парк уборочной техники предыдущие мэры ему не оставили. Впервые большие поставки спецтехники — 74 единицы — состоялось в прошлом году, благодаря Володину. И сегодня в приемной у него обращение губернатора видел по дополнительному приобретению техники для области.

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Кстати, Исаев только год как работает мэром. Вы-то во власти более 20 лет. И это в ваши времена Джлавян все дорожные МУПы обанкротил вместе с техникой. Думаю, задача общественной палаты — помогать мэру, раскрепляя задачи за предприятиями и пересаживаясь на общественный транспорт. Предложение привлечь вузы и студентов на расчистке — это абсурд. А второе, что нужно говорить Суровову, он же ректор, депутат — власть. Что нужно говорить Кузнецову — он же ректор, депутат — власть. Что нужно говорить Попкову он тоже ректор, депутат — власть. А у него чуть ли не на салазках гробы из морга вывозили.

Друг наш, Александр Соломонович, да и вы, как помню, учебное заведение возглавляете. Тогда для чего все эти пафосные дифирамбы, для кого? Если все на отдых разбежались. Давайте признаемся честно. Остался губернатор и мэр наедине со стихией. Поэтому поездка мэра на общественном транспорте — это не инфоповод. Это проверка работы всех служб и жизни горожан в реальности. Так что друг, спасая вас от словоблудия скажу. Давайте не обижаться, а искать реальные механизмы помощи, — предложил Николай Панков.