2019-01-10T22:17:44+03:00
Происшествия

В Саратове 14-летний подросток провалился сквозь крышу в подземный переход

Горадминистрация заявила, что обрушение кровли произошло не из-за снега
Тимур Гадеев
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Сегодня в Ленинском районе на проспекте Строителей, 14-летний подросток возле автобусной остановки упал в подземный переход через кровлю, которая не выдержала его веса.

- Это не сама кровля перехода из поликорбаната обвалилась под тяжестью снега, и упала на подростка, а просто пострадавший по сугробу забрался на козырек, который не выдержал тяжести его веса и провалился, – рассказали «КП-Саратов» в городской администрации Саратова.

На место тут же выехала бригада скорой помощи. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняют силовые структуры.

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