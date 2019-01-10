По факту убийства саратовской 79-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:15:39+03:00

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На убийцу 79-летней пенсионерки зарезанной после выхода из магазина с покупками возбудили уголовное дело.

- 5 января 2019 года вечером, 30-летний мужчина, который будучи без определенного места жительства проживал в коморке цокольного этажа, одного из домов Заводского района Саратова, напал на пожилую женщину, которая выходила из магазина по улице Азина. Подбежав с сзади, подозреваемый пытался выхватить у нее пакет с покупками. Женщина оказала сопротивление, и тогда подозреваемый достал из кармана куртки нож и нанес потерпевшей удар в спину. После этого он схватил пакет с продуктами и убежал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В результате ножевого ранения женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 30-летний мужчина задержан. По факту вменяемости обвиняемого проводится психиатрическая экспертиза.