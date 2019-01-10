2019-01-10T20:47:56+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель автобуса насмерть сбил женщину

Обстоятельства происшествия выясняются
Тимур Гадеев
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Сегодня 10 января вечером, водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил женщину на обочине.

- В Сегодня в 20:30, на автодороге «Дубки-Липовка», 58-летний водитель автобуса ПАЗ, без пассажиров сбил 51-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона,

В результате наезда пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства ДТП полицейские выясняют на месте происшествия.

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