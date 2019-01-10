2019-01-10T17:22:38+03:00
Общество

Озвучены улицы, которые будут чистить ночью в Саратове

Будут задействованы роторы, грейдеры, самосвалы и погрузчики
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В ночь на пятницу чистит улиц Саратова от снега выйдут 22 звена. В составе каждого: самосвалы, погрузчики и другая спецтехника.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, основная уборка будет идти на улицах Московская, Черниговская, Дзержинского, Соколовая, Танкистов, Чернышевского, Тульская, Волжская, Советская, Огородная, Радищева, проспекты Кирова и Энтузиастов и др.

Для работы спецтехники будет запрещена парковка на улицах Черниговская, Тульская и танкистов.

Роторы пройдут по улицам Навашина, Шехурдина, Орджоникидзе, Разина. Три грейдера, погрузчики и бульдозер расширят проезжую часть на улицах Крайняя, 1-я Садовая, Кооперативная и Новая 9-я Линия.

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