2019-01-10T16:57:43+03:00
Общество

Юлия Литневская: Николай Панков — мощный игрок на информационном поле

В его телеграм-канале «Пара слов» срываются маски
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская опубликовала в своем Инстаграм-канале пост, посвященный разоблачительной деятельности депутата Госдумы Николая Панкова.

- «Кто владеет информацией, тот владеет миром» — накануне Дня печати это бессмертное утверждение Ротшильда особенно актуально. Однако теперь у официальных СМИ нет монополии на оперативность и эксклюзивность. Мощный игрок на информационном поле — Телеграмм-канал «Пара слов» Николая Васильевича Панкова: здесь события и явления называются своими именами, здесь срываются маски, здесь за достоверность сведений неанонимно отвечает авторитетный политик. Сегодняшний пост — просто бальзам на раны: циничный популизм, увы, так называемой оппозиции аргументировано разоблачен. Предельно конкретно показано, кто работает, а кто только палки в колеса вставляет, не гнушаясь использовать старые, давно опробованные «красными» методы стукачества. Вячеслав Викторович Володин решает проблемы давным-давно заброшенных микрорайонов, а те, кому «чем хуже — тем лучше» всячески стараются помешать. Для тех, кто, может быть, еще не в теме, с удовольствием размещаю ссылку, там же и классное фото самовлюбленных шародувов, паразитирующих на проблемах общества: https://t.me/paraslov1/1763 С наступающим днем печати, Николай Васильевич!

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