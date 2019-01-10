Бензовоз перекрыл движение в Кировском районе
Город парализован пробками на 10 баллов
.Фото: Дарья Вострикова
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Сегодняшний вечер, 10 января, встретил саратовцев 10-балльными пробками.
Движение в Кировском районе встало из-за КамАЗа. Об этом сообщают сами горожане в сервисе Яндекс.пробки.
Авария произошла на Технической улице, около проспекта 50 лет Октября.
- Камаз раскорячился на крайней правой полосе, стоит на аварийках, — сообщают очевидцы. Некоторые из них утверждают, что это бензовоз.
Также традиционно движение стоит на главных улицах города: Чернышевского, Рахова, Навашина и Танкистов.