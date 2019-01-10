Бензовоз перекрыл движение в Кировском районе

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:49:11+03:00

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Сегодняшний вечер, 10 января, встретил саратовцев 10-балльными пробками.

Движение в Кировском районе встало из-за КамАЗа. Об этом сообщают сами горожане в сервисе Яндекс.пробки.

Авария произошла на Технической улице, около проспекта 50 лет Октября.

- Камаз раскорячился на крайней правой полосе, стоит на аварийках, — сообщают очевидцы. Некоторые из них утверждают, что это бензовоз.

Также традиционно движение стоит на главных улицах города: Чернышевского, Рахова, Навашина и Танкистов.