2019-01-10T16:49:11+03:00
Общество

Бензовоз перекрыл движение в Кировском районе

Город парализован пробками на 10 баллов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодняшний вечер, 10 января, встретил саратовцев 10-балльными пробками.

Движение в Кировском районе встало из-за КамАЗа. Об этом сообщают сами горожане в сервисе Яндекс.пробки.

Авария произошла на Технической улице, около проспекта 50 лет Октября.

- Камаз раскорячился на крайней правой полосе, стоит на аварийках, — сообщают очевидцы. Некоторые из них утверждают, что это бензовоз.

Также традиционно движение стоит на главных улицах города: Чернышевского, Рахова, Навашина и Танкистов.

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