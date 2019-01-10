Прокуратура начала проверку падения сосульки на работника БТИ в Саратове
Мужчина госпитализирован
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В Саратове прокуратура начала проверку несчастного случая на улице Московская, где сосулька рухнула на мужчину.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП произошло возле дома №56.
Было установлено, что днем 9 января начальник хозяйственного отдела МУП «БТИ» проверял наледь на крыше здания. В этот момент на него рухнула сосулька.
Пострадавший был госпитализирован в 1-ю горбольницу. Полиция начала проверку. Как выяснилось, в доме №56 по Московской улице находятся нежилые помещения и четыре квартиры, которые никем не управляются.
Прокуратура внесла представление главе Волжского района с требованием убрать сосульки.