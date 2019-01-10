2019-01-10T16:44:55+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку падения сосульки на работника БТИ в Саратове

Мужчина госпитализирован
Екатерина Семенова
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В Саратове прокуратура начала проверку несчастного случая на улице Московская, где сосулька рухнула на мужчину.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП произошло возле дома №56.

Было установлено, что днем 9 января начальник хозяйственного отдела МУП «БТИ» проверял наледь на крыше здания. В этот момент на него рухнула сосулька.

Пострадавший был госпитализирован в 1-ю горбольницу. Полиция начала проверку. Как выяснилось, в доме №56 по Московской улице находятся нежилые помещения и четыре квартиры, которые никем не управляются.

Прокуратура внесла представление главе Волжского района с требованием убрать сосульки.

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