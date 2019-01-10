2019-01-10T16:15:59+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от глистов

Животных опасно кормить этими препаратами
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Ивермезол» (серия 2, срок годности до 02.2023) производства ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «относительная плотность при 20 градусах по Цельсию», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

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