Саратовский общественник попросил пассажиров транспорта быть терпеливее

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:12:21+03:00

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Сегодня, 10 января, городские общественники вместе с чиновниками оценили работу автобусов, трамваев и троллейбусов в Саратове.

Водитель и диспетчер автобуса №11 рассказали делегации, что транспорт ходит через каждые 3–4,5 минуты. Следующий автобус прибыл через 3,5 минуты. Чиновники увидели это и отправились на остановку «Мирный переулок», чтобы проверить, как ходят трамваи №№3, 9, 10 и 11. Реже всего на глаза общественникам показывался транспорт маршрута №3.

На этом проверка закончилась.

Заместитель председателя городской Общественной палаты Борис Кузнецов подвел итог: проблемы с транспортом есть, но над их устранением идет работа.

- Хочу также обратиться к жителям, чтобы они были терпеливее, ведь критиковать может каждый, но, помимо обсуждений, себя тоже нужно проявлять. А представителей бизнес-сферы прошу, чтобы они осуществляли уборку прилегающих территорий к своим офисам, предприятиям и сетевым магазинам, — сказал Борис Кузнецов.