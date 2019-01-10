В Зональном поселке строят новую канализационную станцию

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:26:03+03:00

Объем принимаемых стоков в среднем увеличится более чем на 320 кубометров/час

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В рамках инвестиционной программы ООО «КВС» проводит поэтапное обновление и реконструкцию городских водопроводных коммуникаций, а также строительство новых. С целью повышения качества и надежности водоотведения в Саратове компания приступила к строительству канализационной насосной станции в поселке Зональный.

Активная застройка в Усть-Курдюмском направлении предъявляет новые требования к коммуникациям, так как застройка приводит к значительному увеличению потребителей коммунальных ресурсов. В связи с этим было принято решение строить новую КНС, которая сможет принять дополнительный приток сточных вод.

Объем принимаемых стоков в среднем увеличится более чем на 320 кубометров/час, а в часы максимального водоотведения — до 720.

Сейчас ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» закупило необходимое оснащение станции, укомплектованный шкаф управления с оборудованием, три емкости, насосные агрегаты и другое.

Наиболее ожидаемым эффектом от реализации данного мероприятия станет улучшение экологической обстановки города и повышение качества обслуживания потребителей. Строительство планируется завершить в начале февраля 2019 года, — отметил директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.