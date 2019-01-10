После падения сосульки в больницу доставлен очередной саратовец

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:08:56+03:00

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В Саратове сегодня днем от упавшей сосульки пострадал 81-летний горожанин. Происшествие случилось у дома №7 по улице Мало-Елшанская.

- Пострадавшего госпитализировала бригада «скорой помощи» в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести. У него травмы головы и сотрясение мозга, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Стоит отметить, что вчера от сосульки также пострадал мужчина. На него лед упал в центре Саратова.