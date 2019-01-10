Сельхозярмарка на Театральной площади не состоится

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:11:28+03:00

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В будущую субботу, 12 января, в Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, они продлятся с 8:00 до 16:00.

Саратовцы смогут приобрести мясо, крупы, овощи и сладости.

В этот день будут работать четыре торговые площадки: в рынке «ТК на Топольчанской», в поселке Юбилейный, на пересечении улиц Пензенская и Томская в Заводском районе и на рынке «Комсомольский».