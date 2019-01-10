2019-01-10T15:07:13+03:00
Происшествия

В центре Саратова на мужчину упала сосулька

Сейчас его состояние стабильное
Ольга Муравлёва
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На Московской улице Саратова вчера, 9 января, на мужчину упала сосулька.

- Пострадавшего госпитализировала бригада «скорой помощи». Всю нужную помощь ему оказали, сейчас его состояние стабильное, он находится в одной из городских больниц, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, этой зимой на людей уже падали сосульки. Так, в конце декабря 2018 года на 16-летнюю девушку на набережной Космонавтов, 3 с крыши здания упала наледь.

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