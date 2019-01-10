Мэрия: Саратов ждет ухудшение в работе общественного транспорта
Это связано с усилением тумана
.Фото: Екатерина Семенова
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На Саратов надвигается туман.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, по прогнозу областного Гидрометцентра, в ночь на пятницу и завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег.
При этом на возвышенных местах ожидается туман. Видимость составит 500 м и менее. Также прогнозируется изморозь до 20 мм.
Столбик термометра при этом покажет днем от -8 до -10 градусов.
Администрация предупреждает о возможных ухудшениях в работе общественного транспорта, обрывов линий электропередач, падении деревьев и повышении вероятности ДТП.