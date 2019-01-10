Юлия Литневская поздравила жителей своего избирательного округа с новогодними праздниками

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:33:01+03:00

В МУК «ДК Химиков» прошла премьера спектакля «Ночь перед Рождеством»

Изменить размер текста: A A

В канун Рождественских праздников в МУК «ДК Химиков» состоялась премьера спектакля — красочной музыкальной сказки «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Васильевича Гоголя.

Более 400 жителей Заводского района стали зрителями волшебной истории. Спектакль был наполнен рождественскими колядками, песнями и танцевальными номерами театральной студии «Россы» МУК «ДК Химиков».

Зрителей спектакля поздравила с зимними праздниками депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская. Под бурные аплодисменты депутат вручила подарки каждому маленькому актеру — сани, нагруженные игрушками: куклами, настольными играми, спортивным инвентарем и другим вызвали самый бурный восторг. Спонсором выступила компания Сapital Torg.

- Видеть счастье в глазах детей — дорогого стоит! Впервые самые маленькие участницы нашего коллектива получили персональные подарки: чудесные куклы Барби понравились всем маленьким артисткам, спасибо Юлии Михайловне, — поделилась руководитель театральной студии «Россы» Наталья Максименко.

Директор МУК «ДК Химиков» Инна Исакова рассказала, что Юлия Литневская всегда с особым трепетом относится к учреждению

- Она с нами не только в праздники, но живет нашими проблемами. Так, в 2018 году благодаря Юлии Михайловне мы отремонтировали входную группу нашего учреждения. Сегодня хочу выразить искреннюю благодарность нашему депутату не только от меня лично, но и от всего коллектива МУК «ДК Химиков, — прокомментировала Инна Исакова.