Дорожникам из Хвалынска отдали долги по зарплате
Компания получала 23 исполнительных производства
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Хвалынский районный отдел судебных приставов занимается производством о взыскании долга по зарплате.
- Местная организация, которая занимается ремонтом дорог, задолжала своим работникам около 70 тыс. рублей. При этом отдавать деньги рабочим никто не торопился, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
В отношении должника возбудили 23 исполнительных производства. В конце концов руководство получило в руки требование об оплате задолженности и предупреждение за неисполнение решения суда.
Только после этого рабочие получили свои деньги. Факт этого подтверждают документы, которые должник принес в районный отдел УФССП.