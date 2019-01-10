Дорожникам из Хвалынска отдали долги по зарплате

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:51:40+03:00

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Хвалынский районный отдел судебных приставов занимается производством о взыскании долга по зарплате.

- Местная организация, которая занимается ремонтом дорог, задолжала своим работникам около 70 тыс. рублей. При этом отдавать деньги рабочим никто не торопился, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

В отношении должника возбудили 23 исполнительных производства. В конце концов руководство получило в руки требование об оплате задолженности и предупреждение за неисполнение решения суда.

Только после этого рабочие получили свои деньги. Факт этого подтверждают документы, которые должник принес в районный отдел УФССП.