В Саратове автомобилисты катаются по пешеходной зоне

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:34:07+03:00

Они проехали по набережной Космонавтов

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Жители Саратова пожаловались на автохамов, которые ездят по пешеходной зоне.

В соцсети появились фотографии, сделанные неравнодушными гражданами. На них видно, как автомобили едут по центральной аллее набережной Космонавтов.

- В России с включенной аварийкой можно все, — саркастически отметила автор снимка.

В комментариях многие граждане осуждают автохамов, некоторые поддерживают, отмечая, что из-за нечищенных дорог по городу очень трудно передвигаться.