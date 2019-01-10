В Саратове автомобилисты катаются по пешеходной зоне
Они проехали по набережной Космонавтов
Фото соцсетей
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Жители Саратова пожаловались на автохамов, которые ездят по пешеходной зоне.
В соцсети появились фотографии, сделанные неравнодушными гражданами. На них видно, как автомобили едут по центральной аллее набережной Космонавтов.
- В России с включенной аварийкой можно все, — саркастически отметила автор снимка.
В комментариях многие граждане осуждают автохамов, некоторые поддерживают, отмечая, что из-за нечищенных дорог по городу очень трудно передвигаться.