2019-01-10T14:02:38+03:00
Происшествия

Девушка из Татищева купила симку и через нее сняла деньги с чужой карты

На 14-летнего подростка завели дело о краже
Дарья Вострикова
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Следователи Ленинского района завершили расследование в отношении 14-летней жительницы Татищевского района. Ее обвиняют в краже денег с чужого банковского счета.

- По версии следствия, прошлым летом мама купила девушке сим-карту. Та обратила внимание, что к номеру подключена услуга «Мобильный банк», обслуживающая счет банковской карты «Сбербанк России». На телефон пришло СМС от номера «900», где было сказано о пополнении счета, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Узнав это, 16 июля девушка перевела себе на номер телефона 1 тыс. рублей. Еще 3,5 тыс. рублей она скинула на карту своему другу, а потом сняла эти деньги.

Владелица счета обнаружила внезапную пропажу и тут же сообщила в полицию. На ребенка заведено уголовное дело.

Еще до окончания следствия обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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