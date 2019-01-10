Саратовские общественники просят Михаила Исаева убрать припаркованные авто
Активисты Общероссийского народного фронта в Саратове призывают усилить меры по уборке улиц от снега.
- Для городских властей каждая зима приходит как стихийное бедствие. К сожалению, самим жителям Саратова к такому не привыкать. Если глава города только в первый рабочий день после праздников отважился пересесть на общественный транспорт, а потом в красках делился впечатлениями с подчиненными, то для людей, обычных горожан, это не экзотика, а повседневная реальность, — заявил Сергей Шаров, руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области.
При этом он уверен, что главной проблемой являются припаркованные на обочинах и тротуарах автомобили.
- Они мешают работе снегоуборочной техники, сужают и без того узкие улицы до одной полосы, блокируют движение общественного транспорта, — считает Сергей Шаров.
В связи с этим общественники призвали мэра Саратова Михаила Исаева принять дополнительные меры для уборки брошенных авто с улиц города.