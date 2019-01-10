Саратовские общественники просят Михаила Исаева убрать припаркованные авто

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:19:30+03:00

Активисты ОНФ уверены, что именно они мешают уборке снега с улиц

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Активисты Общероссийского народного фронта в Саратове призывают усилить меры по уборке улиц от снега.

- Для городских властей каждая зима приходит как стихийное бедствие. К сожалению, самим жителям Саратова к такому не привыкать. Если глава города только в первый рабочий день после праздников отважился пересесть на общественный транспорт, а потом в красках делился впечатлениями с подчиненными, то для людей, обычных горожан, это не экзотика, а повседневная реальность, — заявил Сергей Шаров, руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области.

При этом он уверен, что главной проблемой являются припаркованные на обочинах и тротуарах автомобили.

- Они мешают работе снегоуборочной техники, сужают и без того узкие улицы до одной полосы, блокируют движение общественного транспорта, — считает Сергей Шаров.

В связи с этим общественники призвали мэра Саратова Михаила Исаева принять дополнительные меры для уборки брошенных авто с улиц города.