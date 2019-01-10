2019-01-10T13:24:25+03:00
Происшествия

Фермеры под Саратовом помогли своему работнику избавиться от трупа

Владельцы животноводческой фермы помогли убийце избавиться от трупа
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К восьми годам и двум месяцам тюрьмы приговорен 50-летний Борис Ишков, работник одной из животноводческих ферм в селе Студеновка Воскресенского района Саратовской области. Он осужден за убийство знакомого. Владельцы фермы — 64-летний Афик и 38-летний Бехман Бабахановы — приговорены к 50 тыс. рублей штрафа за помощь в сокрытии преступления.

Следствием и судом установлено, что 50-летний Борис Ишков в июле 2018 года ударом ножа во время застолья убил 52–летнего мужчину. Они вместе проживали в вагончике на территории частного домовладения семьи Бабахановых и помогали им по хозяйству, выполняя подсобные работы на ферме.

- Осознав, что товарищ не подает признаков жизни, Ишков рассказал о случившемся Бабаханову-старшему. Прибывший Бабаханов-младший предложил не сообщать о произошедшем в правоохранительные органы, а вывезти и спрятать тело погибшего. В тот же день все вместе они погрузили тело в грузовую «Газель» фермеров и вывезли на территорию Вольского района, где выбросили неподалеку от трассы. На следующий день пассажиры случайно остановившегося там автомобиля обнаружили тело и сообщили об этом в полицию. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органа внутренних дел была установлена причастность к указанным противоправным деяниям Бориса Ишкова, а также Афика и Бехмана Бабахановых, — сообщили в региональном СУ СКР.

На предварительном следствии и в суде Ишков и Бабахановы вину полностью признали.

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