2019-01-10T12:27:21+03:00
Общество

В Саратове не хватает симфонических дирижеров

Раньше был дефицит исполнителей на духовых инструментах
Дарья Вострикова
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В Саратове прошла расширенная коллегия минкультаВ Саратове прошла расширенная коллегия минкультаФото: Дарья Вострикова
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На сегодняшнем расширенном заседании коллегии министерства культуры региона директор Саратовской областной филармонии имени Шнитке Анэта Николаева поведала о проблемах, которые испытывает учреждение.

Она отметила недостаток музыкальных инструментов и непривлекательное финансовые условия.

По словам руководителя филармонии, некоторые инструменты артисты покупают сами, а срок службы, к примеру, медных и деревянных — недолог.

- С кадрами проблема? — поинтересовался губернатор области Валерий Радаев.

- У нас есть финансовые трудности. Люди получают от 15 до 25 тыс. рублей зарплаты, но на эти деньги прожить невозможно. К тому же мы хотим, чтобы в коллективе играли высокопрофессиональные исполнители. Но те, которых мы собираемся пригласить и идем на уступки, не попадают к нам. А студенты приходят на прослушивания, но не всегда их уровень таков, чтоб принять их на работу в филармонию, — заметила Анэта Николаева.

Она сказала, что раньше не хватало исполнителей на духовых инструментах, а сейчас дефицит струнников и симфонических дирижеров.

- Сколько филармония зарабатывает? 30 млн рублей? А должно быть 300 млн, такая планка, тогда все пойдут, — уверен Валерий Радаев.

Он напомнил, что в Саратове есть свои студенты и нужно работать с ними.

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