Саратовский цирк откроется в сентябре

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:35:51+03:00

Об этом заявил Валерий Радаев на заседании Минкульта

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Сегодня, 10 января, прошло расширенное заседание коллегии министерства культуры области. На нем, в частности, было отмечено, что саратовский цирк должен приступить к работе в сентябре 2019 года.

С докладом выступила министр культуры области Татьяна Гаранина. Она рассказала, что в 2019 году планируется более 300 выездов на гастроли и создание виртуальных культурных залов. А про проекту «Местный дом культуры» в области отремонтировали 59 объектов за 145 млн рублей.

Ее выступление вызвало несколько замечаний у губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

- На реконструкцию музея краеведения будут выделены не миллионы, а миллиарды рублей, но приступать надо в этом году.

Нужно подумать, как войти в программу ремонта театра оперы и балета. Это приоритет №1. Завершить намеченный план по строительству новой цирковой школы в Марксе, — сказал Валерий Радаев.