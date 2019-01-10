На Тельмана в Энгельсе мужчина сбил пенсионерку и сбежал

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:01:09+03:00

Позже его нашли сотрудники ГИБДД

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На улице Тельмана в Энгельсе вчера утром, 9 января, сбили 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В 10:30 у дома №13 неизвестный мужчина на неустановленной машине наехал на женщину и уехал с места ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пострадавшую госпитализировали, но травмы оказались несерьезными и после оказания помощи ее отпустили из больницы, а нарушителя начали искать дорожные полицейские.

Во время розыска они установили, что пенсионерку сбил 35-летний водитель Kia Optima. Сейчас ведется проверка.