2019-01-10T11:01:09+03:00
Происшествия

На Тельмана в Энгельсе мужчина сбил пенсионерку и сбежал

Позже его нашли сотрудники ГИБДД
Екатерина Семенова
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На улице Тельмана в Энгельсе вчера утром, 9 января, сбили 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В 10:30 у дома №13 неизвестный мужчина на неустановленной машине наехал на женщину и уехал с места ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пострадавшую госпитализировали, но травмы оказались несерьезными и после оказания помощи ее отпустили из больницы, а нарушителя начали искать дорожные полицейские.

Во время розыска они установили, что пенсионерку сбил 35-летний водитель Kia Optima. Сейчас ведется проверка.

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