2019-01-10T11:12:49+03:00
Общество

Саратовским школьникам рекомендуют ходить по почищенным тротуарам

Для передвижения надо искать посыпанные песком тропинки
Екатерина Семенова
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Министерство образования Саратовской области напоминает о правилах безопасности в связи со сложными погодными условиями.

- При больших снегопадах и оттепели, при подходе к зданиям, сооружениям, где возможен сход снега и наледи, обязательно поднимите голову вверх и убедитесь в отсутствии свисающих глыб снега, сосулек, — подчеркнула Наталья Бандорина, председатель комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования.

Кроме того, детям рекомендовано ходить по очищенным от снега дорожкам и тротуарам, которые посыпаны песком и противогололедной смесью.

При этом граждане в соцсетях возмущаются тем, что тропинки для пешеходов не только не чистят, а порой, наоборот, сваливают на них снег с проезжей части.

В министерстве образования отметили, что территория 83 подведомствненых учреждений очищена от снега и наледи. Это касается школ, профессиональных учебных заведений, учреждений допобразования, центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей. Также там убран снег и сосульки с крыш. Эвакуационные выходы и прилегающие к зданиям учреждений образования прочищены и посыпаны песком.

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