2019-01-10T11:07:29+03:00
Общество

Саратовцы стали в два раза меньше жаловаться на неубранный снег

Лидеры по жалобщикам — Ленинский и Кировский районы Саратова
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние сутки количество сообщений на телефон «горячих линий» единой дежурно-диспетчерской службы в Саратове уменьшилось вдвое. С 9 по 10 января зафиксирована 651 жалоба.

- В Волжском районе диспетчерская служба приняла 61 заявку на уборку снега. В Заводском районе было 53 сообщения, с аналогичной просьбой обратились 12 жителей Фрунзенского района. В Ленинском и Кировском районе диспетчеры зафиксировали по 68 заявок, а в Октябрьском районе поступило 40 таких сообщений, — сообщили в мэрии.

Рассказать о некачественной работе по уборке снега можно по телефонам горячих линий единой дежурно-диспетчерской службы.

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожникам из Хвалынска отдали долги по зарплате
В Саратове автомобилисты катаются по пешеходной зоне
Панков просит прокуратуру проверить «корысть» в затягивании сдачи школы «Аврора»
В центр Саратова не едут трамваи №3
В ЗАТО Светлый парень зарубил собутыльницу и скинул труп в погреб
Девушка из Татищева купила симку и через нее сняла деньги с чужой карты
Мусоровывозящие компании за сутки зачистили 60 ранее заблокированных снегом площадок
Саратовские общественники просят Михаила Исаева убрать припаркованные авто
Фермеры под Саратовом помогли своему работнику избавиться от трупа
В Саратове не хватает симфонических дирижеров
Саратовская Госжилинспекция разберется с сосулькой на Вольской
В Саратове Renault столкнулся с трамваем
Саратовский цирк откроется в сентябре
Пенсионерка обокрала магазин DNS в Саратове
В Балтае водитель сбил катающегося с горки ребенка
В Саратове будут отремонтированы три театра
На Тельмана в Энгельсе мужчина сбил пенсионерку и сбежал
Саратовским школьникам рекомендуют ходить по почищенным тротуарам
Панков поведал о важных законопроектах на заседании Госдумы 10 января
Психбольной преступник ограбил женщину в Заводском районе Саратова