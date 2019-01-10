Саратовцы стали в два раза меньше жаловаться на неубранный снег

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:07:29+03:00

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За последние сутки количество сообщений на телефон «горячих линий» единой дежурно-диспетчерской службы в Саратове уменьшилось вдвое. С 9 по 10 января зафиксирована 651 жалоба.

- В Волжском районе диспетчерская служба приняла 61 заявку на уборку снега. В Заводском районе было 53 сообщения, с аналогичной просьбой обратились 12 жителей Фрунзенского района. В Ленинском и Кировском районе диспетчеры зафиксировали по 68 заявок, а в Октябрьском районе поступило 40 таких сообщений, — сообщили в мэрии.

Рассказать о некачественной работе по уборке снега можно по телефонам горячих линий единой дежурно-диспетчерской службы.

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.