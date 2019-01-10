Психбольной преступник ограбил женщину в Заводском районе Саратова

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:35:00+03:00

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В Заводском районе Саратова вчера, 9 января, полицейские нашли грабителя, отнявшего у 50-летней гражданки сумку, в которой находились кошелек с 300 рублями и зарплатной картой.

- Преступление произошло в 21:05 7 января, а в 21:34 потерпевшая уже была с заявлением в участке. Она рассказала, что злоумышленник напал у дома №47 по проспекту Энтузиастов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и начали розыск. Выяснилось, что это совершил 30-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске. К тому же за его плечами несколько сроков: за кражу, убийство по неосторожности и другие. За умышленное повреждение имущества его принудительно лечили в психиатрическом стационаре.

Сам гражданин в грабеже на проспекте Энтузиастов признался и сейчас находится под подпиской о невыезде.