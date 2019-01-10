В Энгельсе мужчина забил пенсионерку чайником после новогодней пьянки
В Энгельсе Саратовской области взят под стражу 61-летний мужчина, который обвиняется в избиении до смерти 86-летней пенсионерки.
Следователи Энгельса возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Правоохранители установили, что после совместной выпивки днем 2 января мужчина в квартире своей знакомой ударил ее несколько раз так, что женщина скончалась. Причиной ссоры якобы стали оскорбления, которые она высказала собутыльнику.
- Разозлившись на это, он побил гражданку чайником по голове, из-за чего та упала. Затем злоумышленник нанес ей еще два удара этой утварью, два — ножкой от табурета и два — ладонью по голове. Осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки, — рассказали в пресс-службе СУ СКР.
Свою вину мужчина признал.