2019-01-10T10:28:58+03:00
Происшествия

Саратовского спонсора бандформирований посадили на три года [видео]

Он также изготовлял взрывчатку
Екатерина Семенова
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Задержание изготовителя взрывчатки в Саратове.

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В Саратовской области сотрудники Управления ФСБ в августе 2018 года задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изготовлении и хранении взрывчатки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, во время обыска дома у мужчины были обнаружены и изъяты заряд для самодельного взрывного устройства массой более 1,2 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты, а также символика террористической организации.

Во время проверки было установлено, что мужчина оказывал материальную помощь членам бандитского подполья Северо-Кавказского региона, а также контактировал с гражданами, которые находились в розыске за причастность к террористической деятельности в Сирии и Ираке. В марте 2018 года члены этой группы планировали теракт на территории Саратовской области.

17 октября задержанный саратовец был признан виновным и приговорен к трем годам в колонии общего режима и штрафу 110 тыс. рублей.

18 декабря апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Задержание изготовителя взрывчатки в Саратове.

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