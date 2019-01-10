Саратовского спонсора бандформирований посадили на три года [видео]
Задержание изготовителя взрывчатки в Саратове.
В Саратовской области сотрудники Управления ФСБ в августе 2018 года задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изготовлении и хранении взрывчатки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, во время обыска дома у мужчины были обнаружены и изъяты заряд для самодельного взрывного устройства массой более 1,2 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты, а также символика террористической организации.
Во время проверки было установлено, что мужчина оказывал материальную помощь членам бандитского подполья Северо-Кавказского региона, а также контактировал с гражданами, которые находились в розыске за причастность к террористической деятельности в Сирии и Ираке. В марте 2018 года члены этой группы планировали теракт на территории Саратовской области.
17 октября задержанный саратовец был признан виновным и приговорен к трем годам в колонии общего режима и штрафу 110 тыс. рублей.
18 декабря апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Задержание изготовителя взрывчатки в Саратове.