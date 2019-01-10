2019-01-10T09:31:59+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина не стал заявлять в полицию о краже iPhone6

У него гаджет украл собутыльник
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе полицейские вчера, 9 января, нашли похитителя iPhone6 у мужчины, который не стал писать о краже гаджета в полицию.

- Правоохранители отрабатывали ранее судимых лиц и задержали 33-летнего гражданина. Он 27 декабря 2018 года в квартире по улице Мясокомбинатская открыто забрал телефон за 40 тыс. рублей у 46-летнего собутыльника, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стоит отметить, что до того момента мужчина в полицию не обращался. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж и выписана повестка о невыезде.

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