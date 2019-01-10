В Саратове украденный велосипед удалось найти двумя этажами ниже

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:35:10+03:00

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В полицию Ленинского района Саратова обратился 35-летний мужчина.

- Житель дома на 2-м Московском проезде сообщил, что у него из подъезда на седьмом этаже похитили велосипед Nordway Cascade, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Преступление было совершено днем 9 января. И в тот же день двухколесный транспорт удалось найти — оказалось, что он находится на пятом этаже того же дома.

Полиция вернула велосипед владельцу и начала проверку.