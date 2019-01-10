2019-01-10T09:11:05+03:00
Происшествия

В Пугачеве при столкновении двух «Лад» пострадал подросток

Одна из машин не уступила право проезда
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пугачеве вчера вечером, 9 января, при ДТП с участием двух отечественных авто пострадал подросток.

- В 18:37 в полицию поступило сообщение, что на перекрестке Октябрьской и Пионерской улиц 43-летний водитель «Лады Гранта» на второстепенной дороге не уступил право проезда «Ладе Веста», движущейся по главной, — рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

За рулем второй машины сидел 28-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир «Гранты», который сидел на заднем сидении. Ему назначено лечение на дому.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Федеральный преступник ограбил в Заводском районе Саратова женщину
В Энгельсе мужчина забил пенсионерку чайником после новогодней пьянки
Саратовского спонсора бандформирований посадили на три года [видео]
На проспекте 50 лет Октября Саратова отключили воду
В Энгельсе мужчина не стал заявлять в полицию о краже iPhone6
В Саратове украденный велосипед удалось найти двумя этажами ниже
14 УК Саратова наказаны за плохую уборку снега
В Юбилейном мужчина избил престарелую соседку
В Саратове младший брат украл у сестры кошелек и попал под статью
В Ровенском районе женщина унесла из дома пенсионера деньги и золотые кольца
В Заводском районе оголодавший школьник украл еду из магазина
Школьникам Балакова продлили каникулы
Саратов с утра «покраснел» в десятибалльных пробках
В Саратове уже час стоят трамваи №11
Семь пожарных тушили дом в Калининске
В Марксе пассажирку «Лады» госпитализировали после ДТП с автобусом
В Саратове встали трамваи и троллейбусы
ДТП возле «Триумф Молла» стало причиной пробки
В четверг в Саратове сохранятся морозы
Николай Панков намерен поставить вопрос о профпригодности УФАС Саратовской области