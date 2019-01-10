В Пугачеве при столкновении двух «Лад» пострадал подросток

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:11:05+03:00

Одна из машин не уступила право проезда

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В Пугачеве вчера вечером, 9 января, при ДТП с участием двух отечественных авто пострадал подросток.

- В 18:37 в полицию поступило сообщение, что на перекрестке Октябрьской и Пионерской улиц 43-летний водитель «Лады Гранта» на второстепенной дороге не уступил право проезда «Ладе Веста», движущейся по главной, — рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

За рулем второй машины сидел 28-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир «Гранты», который сидел на заднем сидении. Ему назначено лечение на дому.