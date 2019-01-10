2019-01-10T08:37:05+03:00
Происшествия

В Саратове младший брат украл у сестры кошелек и попал под статью

Парень за 18 лет уже шесть раз привлекался за преступления
Ольга Муравлёва
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 9 января, нашла парня, который украл у 25-летней сестры кошелек.

- Гражданка пришла в полицию в 20:57 1 января и рассказала, что с семи вечера 31 декабря до часу дня 1 января ее безработный 18-летний брат украл из шкафа в квартире по 3-му Московскому проезду ее кошелек с 9,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Парень за свою юность уже шесть раз привлекался за кражи, грабеж и наркопреступление.

Полицейские разыскали похитителя. Выяснилось, что деньги он потратил, а кошелек выкинул. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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